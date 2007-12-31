США виділять афганській поліції мільярд доларів

Америка нарощуватиме військову допомогу Афганістану, повідомив на прес-конференції в афганській столиці посол США в кабулі Вільям Вудс.

За словами дипломата, в 2008 році тільки на зміцнення рядів афганської національної поліції США виділять 1 мільярд доларів. Водночас, на думку Вудса, чисельність афганської армії наступного року має скласти 70 тисяч осіб.

Відповідаючи на запитання про можливі контакти з рухом "Талібан", американський дипломат зазначив, що він вітає переговори афганської влади, але тільки з помірною частиною талібів, які готові відмовитися від озбройного протистояння і керуватимуться статтями чинної афганської конституції.

РІА "Новости"