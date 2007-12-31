США виділять афганській поліції мільярд доларів
00:03, 31 грудня 2007Світ
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Про це повідомив посол США
Америка нарощуватиме військову допомогу Афганістану, повідомив на прес-конференції в афганській столиці посол США в кабулі Вільям Вудс.
За словами дипломата, в 2008 році тільки на зміцнення рядів афганської національної поліції США виділять 1 мільярд доларів. Водночас, на думку Вудса, чисельність афганської армії наступного року має скласти 70 тисяч осіб.
Відповідаючи на запитання про можливі контакти з рухом "Талібан", американський дипломат зазначив, що він вітає переговори афганської влади, але тільки з помірною частиною талібів, які готові відмовитися від озбройного протистояння і керуватимуться статтями чинної афганської конституції.
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