Нова Зеландія та Камчатка уже зустріли Новий рік
15:16, 31 грудня 2007Світ
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Нова Зеландія зустріла Новий рік. У столиці країни - Веллінгтоні - прихід Нового року привітали салютом та феєрверками, які прийшли дивитися десятки тисяч людей.
Як повідомляє «5 канал», багато туристів наприкінці грудня традиційно приїжджають до Нової Зеландії, щоб одними з перших відсвяткувати Новий рік.
Разом з Новою Зеландією старий рік уже провели російська Камчатка та Маршалові острови - вони лежать на схід від Філіппін.
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