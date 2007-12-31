Нова Зеландія та Камчатка уже зустріли Новий рік

Нова Зеландія зустріла Новий рік. У столиці країни - Веллінгтоні - прихід Нового року привітали салютом та феєрверками, які прийшли дивитися десятки тисяч людей.

Як повідомляє «5 канал», багато туристів наприкінці грудня традиційно приїжджають до Нової Зеландії, щоб одними з перших відсвяткувати Новий рік.

Разом з Новою Зеландією старий рік уже провели російська Камчатка та Маршалові острови - вони лежать на схід від Філіппін.