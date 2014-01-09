Морози в США зробили з Ніагари витвір мистецтва. Фотогалерея

Рекордні морози в США та Канаді перетворили частину Ніагарського водоспаду на чудернацькі льодові фігури

Морози, що нещодавно прокотилися територією США та Південної Канади, зробили унікальний водоспад ще унікальнішим. У деяких місцях Ніагари замерзла вода утворила скупчення чудернацьких сталактитів і сталагмітів. Природно, знайшлися охочі зберегти фантастичне видовище на своїй камері

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