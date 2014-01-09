Морози в США зробили з Ніагари витвір мистецтва. Фотогалерея

21:06, 09 січня 2014
Світ
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Рекордні морози в США та Канаді перетворили частину Ніагарського водоспаду на чудернацькі льодові фігури

Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters

Морози, що нещодавно прокотилися територією США та Південної Канади, зробили унікальний водоспад ще унікальнішим.

Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters

У деяких місцях Ніагари замерзла вода утворила скупчення чудернацьких сталактитів і сталагмітів.

Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters

Природно, знайшлися охочі зберегти фантастичне видовище на своїй камері

Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
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