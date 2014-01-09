Морози в США зробили з Ніагари витвір мистецтва. Фотогалерея
21:06, 09 січня 2014Світ
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Рекордні морози в США та Канаді перетворили частину Ніагарського водоспаду на чудернацькі льодові фігури
Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
Морози, що нещодавно прокотилися територією США та Південної Канади, зробили унікальний водоспад ще унікальнішим.
Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
У деяких місцях Ніагари замерзла вода утворила скупчення чудернацьких сталактитів і сталагмітів.
Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
Замерзлий Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
Природно, знайшлися охочі зберегти фантастичне видовище на своїй камері
Ніагарський водоспад / Фото: Reuters
Але водоспад замерз не весь / Фото: Reuters
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