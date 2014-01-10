Стали відомі імена журналістів, загиблих під час ралі "Дакар"

Аварія сталася ввечері в четвер. Журналісти, що працювали на ралі, слідували в автомобілі з міста Катамарка в місто Сан-Мігель-де-Тукуман. У департаменті Андальгала на автодорозі "Куеста-дель-Клавільо" їх позашляховик Ford Ranger не вписався в поворот і звалився у прірву, повідомляє РИА Новости.

Двом фотографам, 31-річному Мартіну Дельгадо і 36-річному Родріго де Кесаді, які перебували на задньому сидінні автомобіля, вдалося вижити. Вони госпіталізовані в Сан-Мігель-де-Тукуман.

"Автомобіль пролетів з прірви в яр близько 100 метрів. Ті, хто сидів на передньому сидінні, загинули миттєво", - повідомив Франсіско Дельгадо, менеджер журналу "Супер Ралі" і батько вцілілого фотографа Мартіна Дельгадо.

Повідомляється, що журналістська бригада, яка працювала для журналу "Супер Ралі», не була офіційно акредитована організаторами "Дакара".