Дакар-2014: На ралі знову загинула людина
19:46, 10 січня 2014Світ
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Бельгійський мотоцикліст Ерік Палант загинув під час п'ятого етапу ралі-марафону "Дакар"
Загиблий бельгійський мотоцикліст Ерік Палант на ралі Дакар-2014 / Фото: Reuters
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на АФП.
Загибель 50-річного гонщика сталася у четвер на етапі, маршрут якого пролягав між містами Чилесіто і Тукуман.
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"Організатори не одержували сигнал про лихо від гонщика. У другій половині дня Ерік одержував воду", - говориться в заяві організаторів ралі.
Наголошується, що загибель бельгійця буде розслідувана місцевою владою. Палант став 23-м учасником ралі, який загинув за його 36-річну історію.
Вчора на ралі загинули два неакредитовані журналісти.
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