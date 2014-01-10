Дакар-2014: На ралі знову загинула людина

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на АФП.

Загибель 50-річного гонщика сталася у четвер на етапі, маршрут якого пролягав між містами Чилесіто і Тукуман.

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"Організатори не одержували сигнал про лихо від гонщика. У другій половині дня Ерік одержував воду", - говориться в заяві організаторів ралі.

Наголошується, що загибель бельгійця буде розслідувана місцевою владою. Палант став 23-м учасником ралі, який загинув за його 36-річну історію.

Вчора на ралі загинули два неакредитовані журналісти.