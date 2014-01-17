Конкурент Львова відмовився від проведення Олімпіади - 2022

Про це заявила Поміркована коаліційна партія, яка займає провідне становище в правлячій коаліції «Альянс за Швецію». У заяві партії йдеться, що організація змагань потребуює великих інвестицій у будівництво нових спортивних споруд, які не знадобляться після завершення Ігор, повідомляє Lenta.ru соссилкой на Reuters.

Як зазначає Sveriges Radio, раніше з аналогічними заявами виступили християнські демократи, Партія лівих і Ліберальна партія (ці партії не відносяться до числа провідних в країні, проте всі вони представлені в шведському парламенті, причому ліберали і християнські демократи входять в «Альянс за Швецію», а ліві - в опозиційну Червоно-зелену коаліцію).

У листопаді 2013 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що за проведення Олімпіади - 2022 боротимуться шість міст. Після самовідводу Стокгольма боротьбу за право організувати змагання продовжать п'ять кандидатів: Пекін, Осло, Алма-Ата, Львів і Краків. Столиця Олімпіади - 2022 буде названа 31 липня 2015.

Раніше в Україні почалося голосування за логотип заявки Львова на Олімпіаду-2022.