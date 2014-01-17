США дозволять електроннt промислове шпигунство, але винятково в інтересах нацбезпеки

"Збір іноземній приватної комерційної інформації та торговельних секретів дозволяється, але тільки задля захисту національної безпеки США і їх партнерів та союзників. Збір подібної інформації, щоб домогтися конкурентних переваг компаній і бізнес-сектору США не є дозволеною метою розвідки і контррозвідки", - цитує директиву РИА Новости.

Читайте також: Спецслужби США перехоплювали майже 200 мільйонів смс в день

Раніше матеріали колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена показали, що Агентство національної безпеки США шпигували за іноземними компаніями та політичними лідерами.