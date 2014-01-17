США дозволять електроннt промислове шпигунство, але винятково в інтересах нацбезпеки
18:22, 17 січня 2014Світ
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США дозволять електронний промислове шпигунство , але тільки в інтересах національної безпеки , заявив в директиві , поширеною в п'ятницю , президент Барак Обама.
Обама дозволив промислове шпигунство / Фото: article - 3.com
"Збір іноземній приватної комерційної інформації та торговельних секретів дозволяється, але тільки задля захисту національної безпеки США і їх партнерів та союзників. Збір подібної інформації, щоб домогтися конкурентних переваг компаній і бізнес-сектору США не є дозволеною метою розвідки і контррозвідки", - цитує директиву РИА Новости.
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Раніше матеріали колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена показали, що Агентство національної безпеки США шпигували за іноземними компаніями та політичними лідерами.
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