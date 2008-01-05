Противники Саакашвілі оголосили вибори фальшивкою

Представники виборчих штабів кандидатів у президенти Грузії від опозиції вважають, що голосування в суботу проходило з порушеннями і були сфальсифіковані, передає агентство "Новини-Грузія".

Представник одного з виборчих штабів у прямому ефірі телекомпанії "Руставі-2" назвав вибори "другим пришестям, коли оживили всіх мертвих і повернули всіх громадян, які будь-коли залишили країну з різних причин".

У штабах інших кандидатів також заявляли про ці порушення, і наявність "мертвих душ" у виборчих списках, зазначивши, що ЦВК не реагує на скарги з цього приводу.

"Це керівництво ще раз довело, що як прийшло воно до влади за допомогою сили, так і хоче її зберегти", - заявив представник штабу Давида Гамкрелідзе. - За його словами зафіксовано багато порушень, зокрема побиття представників його кандидата.

Представник виборчого штабу кандидата в президенти Шалви Нателашвілі основним порушенням впродовж виборів назвав так звані "каруселі", влаштовані правлячою партією.

Кандидат у президенти Грузії від Об`єднаної опозиції Леван Гачечіладзе оголосив, що його прихильники почнуть масову акцію протесту проти підсумків виборів. Ця заява була зроблена на зустрічі з журналістами пізно ввечері 5 січня. Виступ транслювався в ефірі телекомпанії "Руставі-2".