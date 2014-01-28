У Канаді з-за снігу зіткнулися сорок машин, постраждали 30 осіб
05:40, 28 січня 2014Світ
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Сорок автомобілів зіткнулися на автомагістралі в Канаді через сильний снігопад і обмерзання дороги, 30 осіб постраждали
За даними поліції, семеро людей перебувають у лікарні з серйозними пораненнями, пише РИА Новости.
ДТП сталося на 15-й магістралі неподалік від міста Сент-Адель в провінції Квебек.
Повідомляється, що в понеділок у зв'язку з ДТП дорога була перекрита, але пізніше рух відновився.
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