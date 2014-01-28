Екс-президента Єгипту Мурсі будуть судити за втечу з в'язниці

За даними слідства, Мурсі причетний до безладів у в'язниці Ваді ан-Натрун, де він утримувався під час подій початку 2011 року і звідки втік разом з соратниками, передає РИА Новости.

Прокуратура заявляє, що має докази того, що втеча була здійснена за допомогою палестинського ісламістського руху ХАМАС. Цей же рух, на думку держобвинувачення, причетний і до нападів на поліцейські дільниці, штурмів в'язниць, підпалів у січні-лютому 2011 року.

Очікується, що перед судом Мурсі постане разом з іншими 130 фігурантами справи про втечу, включаючи 70 представників угруповання ХАМАС.

Цей процес є одним з чотирьох судових розглядів стосовно екс-президента і його найближчих соратників. Одним з найсерйозніших звинувачень, висунутих проти них, стало звинувачення в навмисному вбивстві і насильстві щодо демонстрантів під час заворушень біля резиденції глави держави у грудні 2012 року.

Мурсі, який був до обрання на вищий державний пост заступником голови ісламістської асоціації "Брати-мусульмани", зараз перебуває в слідчому ізоляторі в'язниці Бурдж аль-Араб в передмісті Олександрії. Він був усунений від влади військовими 3 липня 2013 року після масових виступів єгиптян з вимогою його відставки.