ЗМІ: у столиці Ємену сталися два потужні вибухи
02:52, 03 лютого 2014Світ
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Два потужні вибухи прогриміли в столиці Ємену місті Сані, один з них - біля будівлі міністерства оборони країни.
Про це повідомив телеканал "Аль-Джазіра" у своєму твіттері, передає ИТАР-ТАСС.
Одночасно єменський інтернет-портал Ємен Прес передав, що один із двох вибухів у столиці Ємену прогримів в старому районі міста, неподалік від будинку колишнього президента країни Алі Салеха
За даними телеканалу "Аль-Джазіра", у місті відбувається перестрілка.
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