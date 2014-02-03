ЗМІ: у столиці Ємену сталися два потужні вибухи

02:52, 03 лютого 2014
Світ
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Два потужні вибухи прогриміли в столиці Ємену місті Сані, один з них - біля будівлі міністерства оборони країни. 

Про це повідомив телеканал "Аль-Джазіра" у своєму твіттері, передає ИТАР-ТАСС.

Одночасно єменський інтернет-портал Ємен Прес передав, що один із двох вибухів у столиці Ємену прогримів в старому районі міста, неподалік від будинку колишнього президента країни Алі Салеха

За даними телеканалу "Аль-Джазіра", у місті відбувається перестрілка.

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