ЗМІ: у столиці Ємену сталися два потужні вибухи

Про це повідомив телеканал "Аль-Джазіра" у своєму твіттері, передає ИТАР-ТАСС.

Одночасно єменський інтернет-портал Ємен Прес передав, що один із двох вибухів у столиці Ємену прогримів в старому районі міста, неподалік від будинку колишнього президента країни Алі Салеха

За даними телеканалу "Аль-Джазіра", у місті відбувається перестрілка.