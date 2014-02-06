На війні в Сирії дітей посилають воювати, ґвалтують і катують - ООН

Як повідомляє ТСН з посиланням на The Huffington post, про це йдеться у звіті ООН, про який сьогодні заявив генеральний секретар організації Пан Гі Мун.

За його словами, в сирійському конфлікті знущається з дітей як сторона влади, так і повстанці.

Він зазначив, що в ООН є дані, які свідчать, що і офіційний Дамаск, і опозиція займаються вербуванням дітей до 18 років в Сирії і в сусідніх країнах.

"Багато хлопчиків розповідали співробітникам ООН, що вони відчували свій обов'язок приєднатися до військ опозиції", - йдеться у звіті.

Також в ньому сказано, що діти не рідко переживають страшні тортури, до яких вдаються опозиційні і провладні воїни.

"Дітей б'ють металевими проводами, батогами, а також дерев'яними і металевими палицями. До них застосовують електрошок, в тому числі іноді їх б'ють струмом у статеві органи. Їм відривають нігті на руках і ногах, їх ґвалтують або погрожують зґвалтуванням. До дітей гасять сигарети, позбавляють сну, а також влаштовують тортури рідних на їх очах", - йдеться у звіті ООН.

В організації також порахували, що за майже три роки війни в Сирії було вбито 100 тисяч осіб. Серед них 10 тисяч - діти.