Близько 90 тисяч працівників фінансової сфери Голландії дадуть клятву чесності

Про це 6 лютого повідомляє Bloomberg з посиланням на главу банківської асоціації Кріса Буйджинка (Chris Buijink), передає Лента.ру

Клятва стала першою ініціативою такого роду в Європі.

У січні її принесли всі члени керівних органів голландських кредитних установ. Клятва звучить наступним чином: «Клянусь, що буду робити все від мене залежне, щоб зберегти і примножити довіру до фінансової галузі. Хай допоможе мені Бог!». Для атеїстів передбачено альтернативний варіант. Всього клятву повинні принести до 90 тисяч працівників фінансової сфери.

Для банкірів, які порушать свою урочисту обіцянку, будуть передбачені покарання. Зокрема, їх можуть занести в особливі «чорні списки», піддати дисциплінарним стягненням або засудити до штрафів. Заходи впливу до порушників почнуть застосовуватися з 2015 року.

Для виявлення порушників у голландських банках створять дисциплінарні комісії і трибунали за зразком вже існуючих для брокерів та інвестиційних консультантів. Комісії будуть працювати тільки з тими банкірами, які дали клятву.

Схоже з голландської клятвою обіцянку дають банкіри в Австралії. Воно є добровільним. У Великобританії п'ятірка найбільших фінансових установ в 2013 році призначила колишнього главу Британської конфедерації промисловості Річарда Ламберта відповідальним за вироблення нових етичних стандартів. Він повинен завершити свою роботу до березня 2014 року.