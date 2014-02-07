У Боснії демонстранти розгромили будівлю регіональної адміністрації

Кілька тисяч жителів боснійського міста Тузли 7 лютого захопили і розгромили регіональну адміністрацію, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse. За даними очевидців, вони ламають меблі і викидають з вікон телевізори, будівлю підпалили, воно починає горіти.

Причиною погрому стали економічні умови в країні, що дедалі погіршуються: зростання безробіття і зубожіння частини його жителів. Поліцейські поки не втручаються в те, що відбувається: вони сформували кордон навколо прилеглої лікарні та охороняють її.

Демонстранти закликали жителів інших міст країни приєднатися до їх протесту, що триває вже кілька днів. Вони прагнуть змусити владу вжити термінових заходів для поліпшення стану економіки країни.

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За даними Reuters, виступи людей, незадоволених урядом, почалися і в Сараєво, де сотні демонстрантів закидають поліцейських камінням. Правоохоронці намагаються розігнати натовп гумовими кулями і світлошумовими гранатами, однак видимого успіху вони не досягли.

Заворушення в Тузлі були спровоковані банкрутством і закриттям кількох промислових підприємств, чиї працівники були звільнені і залишилися без засобів до існування.