Медведєв заснув на відкритті Сочинської Олімпіади

Кадри зі сплячим прем'єром потрапили в телетрансляцію, яку побачив весь світ.

Нагадаємо, у тригодинний церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі взяли участь понад 3 тис. артистів. Вогонь запалений з допомогою факела, який побував у космосі.

Олімпійська збірна України взяла участь у параді спортсменів. Українських олімпійців з великим національним прапором привітав з трибуни президент України Віктор Янукович.