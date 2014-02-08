Медведєв заснув на відкритті Сочинської Олімпіади
04:15, 08 лютого 2014Світ
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Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заснув під час урочистої церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор в Сочі.
Кадри зі сплячим прем'єром потрапили в телетрансляцію, яку побачив весь світ.
Нагадаємо, у тригодинний церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі взяли участь понад 3 тис. артистів. Вогонь запалений з допомогою факела, який побував у космосі.
Олімпійська збірна України взяла участь у параді спортсменів. Українських олімпійців з великим національним прапором привітав з трибуни президент України Віктор Янукович.
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