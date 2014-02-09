Жителі Швейцарії підтримали на референдумі обмеження в`їзду для мігрантів

22:06, 09 лютого 2014
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Жителі Швейцарії 9 лютого на референдумі підтримали обмеження в`їзду для мігрантів.

Швейцария / newsru.com

Як передає Lenta.ru, за це проголосували 50,3 відсотка респондентів.

За обмеження в основному виступили жителі сільської місцевості, зазначає «Російська служба Бі -бі -сі». 

Вони вважають, що через приїжджих зростають ціни , а також страждає охорона здоров`я. Проти на референдумі голосували городяни. На їхню думку, міграція стимулює економічне зростання. 

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З ініціативою про обмеження в`їзду для громадян Євросоюзу виступила Швейцарська народна партія. В якості одного з аргументів вони навели дані , згідно з якими в 2013 році населення країни за рахунок мігрантів збільшилося на 80 тисяч осіб , при тому що всього в країні налічується вісім мільйонів жителів.

Швейцарія не є членом ЄС. У 2002 та 2004 роках Брюссель і Берн підписали низку угод , які ввели між Швейцарією та ЄС зону вільного переміщення і торгівлі. У Швейцарії також діють обмеження на в`їзд робітників з неєвропейських країн .

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