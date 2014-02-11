В Алжирі розбився військово-транспортний літак, загинуло 103 людини – ЗМІ
15:09, 11 лютого 2014Світ
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Військово-транспортний літак зазнав аварії в районі населеного пункту Умм-ель-Бавакі на сході Алжиру.
В Алжирі розбився військово-транспортний літак, загинуло 103 людини – ЗМІ
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на алжирський новинний портал «Еш-Шурук».
За даними військових джерел, літак прямував з провінції Варкале в аеропорт міста Константина на північному сході країни.
Алжирський телеканал «Ан-Нахар» повідомив про 103 загиблих у результаті аварії.
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