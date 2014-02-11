США зберігають за собою право на військовий удар по Сирії - ЗМІ

"Я завжди кажу, що залишаю за собою це право", - сказав Обама на спільній прес-конференції зі своїм французьким колегою Франсуа Олландом, повідомляє РИА «Новости».

Обама також нагадав про те, що восени минулого року військова операція була визнана доцільною. Разом з тим, за його словами, остаточно врегулювати сирійський питання можна тільки політично.

"Військового рішення немає, але ситуація дуже нестабільна, вона небезпечна не тількидля Сирії, але і для всього регіону", - сказав Обама.