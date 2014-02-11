США зберігають за собою право на військовий удар по Сирії - ЗМІ
20:22, 11 лютого 2014Світ
0 0
США зберігають за собою право провести військову операцію в Сирії, але політичне врегулювання пріоритетно, заявив президент США Барак Обама.
Барак Обама / REUTERS
"Я завжди кажу, що залишаю за собою це право", - сказав Обама на спільній прес-конференції зі своїм французьким колегою Франсуа Олландом, повідомляє РИА «Новости».
Обама також нагадав про те, що восени минулого року військова операція була визнана доцільною. Разом з тим, за його словами, остаточно врегулювати сирійський питання можна тільки політично.
"Військового рішення немає, але ситуація дуже нестабільна, вона небезпечна не тількидля Сирії, але і для всього регіону", - сказав Обама.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter