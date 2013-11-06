Розвідка США: Сирія може ховати хімзброю

"Вони (Сирія) нещодавно робили речі, які дозволяють припустити, що Сирія не готова позбутися всієї хімічної зброї", - сказало джерело телеканалу CNN, пише РІА Новости.

Відповідну доповідь розвідки зараз вивчають у Білому домі, Держдепартаменті та Пентагоні. При цьому кілька співрозмовників телеканалу у владних структурах в США повідомили, що доповідь не містить остаточних висновків про те, що Сирія приховує хімзброю.

На тему: Усе сирійське обладнання для виробництва хімзброї знищене - ОЗХЗ

Минулого тижня інспектори Організації з заборони хімічної зброї заявили, що всі запаси бойових отруйних речовин в Сирії надійно опечатані, і країна втратила можливість виробляти хімзброю.

За даними телеканалу, нові розвіддані стосуються як запасів отруйних речовин, так і засобів їх доставки. ОЗХЗ заявила раніше, що Сирія знищила 154 боєголовки, і що почалася робота з демонтажу обладнання на п'яти інших об'єктах, де зберігаються 424 бомби і 63 боєголовки, здатні доставляти хімзброю.

При цьому джерела CNN в американських урядових колах вважають, що президент Сирії Башар Асад хоче зберегти деяку частину хімзброї для стримування потенційної військової загрози з боку Ізраїлю. Офіційні особи в США не повідомили, звідки вони отримали інформацію, але відомо, що більшу частину розвідувальних даних щодо Сирії США отримують за допомогою супутників-шпигунів.