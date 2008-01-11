ЦВК Грузії: про другий тур мови не може бути

Голова ЦВК Грузії Леван ТАРХНІШВІЛІ сьогодні вночі оприлюднив повні попередні підсумки президентських виборів, що пройшли 5 січня, передає NEWSru.com.

В ефірі телекомпанії "Руставі-2" Л.ТАРХНІШВІЛІ сказав, що Михайло СААКАШВІЛІ підтримали 53,32% виборців.

За кандидата від єдиної опозиції Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ проголосували 25,26% виборців.

Для перемоги на виборах кандидатові в Президенти необхідно було набрати 50% плюс 1 голос. Інакше за два тижні відбувся б другий тур.

Л.ТАРХНІШВІЛІ відзначив, що, "згідно з повними попередніми підсумками, СААКАШВІЛІ на 500 тисяч голосів випередив Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ і тому мови не може бути про проведення другого туру виборів".

Остаточні офіційні результати голосування маютьбути оприлюднені не пізніше 13 січня.

Тим часом Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ за годину до заяви глави також в ефірі "Руставі-2" сказав, що в багатьох виборчих дільницях в цілій низці регіонів Грузії мала місце фальсифікація виборів на користь СААКАШВІЛІ. «Він не виграв вибори, тому необхідне проведення другого туру», - підкреслив він. Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ відзначив, що якщо власті не анулюють результати виборів в тих дільницях і округах, де вони були явно сфальсифіковані і не призначать другий тур, то опозиція продовжить мирні акції протесту.