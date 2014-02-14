Індонезію накрило вогненним дощем

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Всього планується евакуювати жителів 36 сіл, розташованих у 10-кілометровій зоні навколо вулкана. Як пише Associated Press, влада уже евакуювали кілька тисяч осіб.

Виверження вулкан Келуд почалося увечері 13 лютого. Дощ з кам'яних уламків і піску випав на територію діаметром близько 15 кілометрів. Через хмари попелу були закриті три міжнародні аеропорти: в Джакарті, Соло і Сурабае. Про постраждалих поки що не повідомляється.

Останнє виверження вулкан Келуд відбулося в 1990 році. Тоді жертвами виверження стали понад 30 осіб, кілька сотень отримали травми. Раніше, в 1919 році, в результаті виверження вулкан Келуд загинули не менше 5160 осіб. Найпотужніше виверження відбулося в 1568 році, коли загинули близько 10 тисяч осіб.

Вулкан Келуд, висота якого становить 1731 метри, розташований на острові Ява приблизно в 600 кілометрах на схід від Джакарти. Він входить в число найактивніших вулканів Індонезії.

Індонезія займає перше місце в світі за вулканічною активністю: на її території розташовано близько 70 діючих вулканів. Країна розташована на стику трьох тектонічних плит і входить в межі так званого «Тихоокеанського вогненного кільця» - смуги активних вулканів, що облямовує Тихий океан.