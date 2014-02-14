Британський уряд побоюється, що повені негативно вплинуть на економіку країни

Найсильніші повені, у полоні яких вже більше місяця знаходиться на південний захід великої Британії, негативно позначаться на темпах зростання економіки країни, яка продовжує відновлюватися після кризи, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Про це заявив голова уряду королівства Девід Кемерон. "Зараз вже очевидно, що погода вплине на те, що відбувається в нашій економіці", - заявив Кемерон в Блекпулі на західному узбережжі країни під час чергової поїздки до зони затоплення. "Тим не менш бізнесмени і власники підприємств, що опинилися в зоні затоплення повинні знати, що уряд не залишить їх напризволяще", - додав він.

Прем'єр пообіцяв, що центральна влада відшкодує регіонам всі витрати на подолання наслідків повені. При цьому бізнесменам будуть надані безвідсоткові кредити, а багато з них також будуть тимчасово звільнені від сплати податків.

За даними уряду, збитки від удару стихії в даний час вже перевищив 630 млн фунтів (понад $1 млрд). Крім того, тривалі дощі та урагани загрожують економіці Великобританії виробничими втратами на сумуяк мінімум 13,8 млрд фунтів ($23 млрд). Справа в тому, що територія, яка опинилася в зоні лиха, відповідає приблизно за 13% економіки Сполученого Королівства. За оцінками аналітиків, навіть місячний простій виробництва в цих районах здатний скоротити річний ВВП на трохи більше відсотка.

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Враховуючи ситуацію, що склалася, місцеві політики не виключають, що для подолання наслідків удару стихії Лондон вже найближчим часом може звернутися за фінансовою допомогою до ЄС. Про існування такої можливості вже прямо заявив міністр транспорту Патрік Маклохлин.

Раніше Девід Кемерон приніс вибачення жителям королівства за нездатність його уряду попередити повені, що охопили країну, а також швидко подолати їх наслідки. "Мені дуже шкода, що наших зусиль виявилося недостатньо", - сказав Кемерон. "Всі ми робимо помилки і вчитися на них", - визнав він.

В даний час майже у 400 районах Сполученого Королівства оголошена загроза повеней. Найважкіша ситуація склалася на південному-заході Англії та в Уельсі, де десятки квадратних кілометрів суші залишаються затопленими вже більше місяця. При цьому негода в цьому регіоні і не думає відступати: британські метеорологи очікують, що в найближчі години тут випаде до 40 мм опадів.

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