На півночі Росії через сніги загинули 6000 оленів

"Положення може погіршиться у зв'язку з подальшим зростанням рівня снігового покриву і загальним виснаженням поголів'я оленів, що може викликати найбільш масовий падіж тварин у весняний період при переході стад на літні пасовища", - повідомив ИТАР-ТАСС заступник директора департаменту агропромислового комплексу‚ торгівлі та продовольства Ямало-Ненецького автономного округу Станіслава Закревського.

Читайте такожУ Швеції потяг збив 48 північних оленів

Необхідні екстрені заходи по запобіганню надзвичайної ситуації, сказав він, зазначивши, що у господарства направляється мінерально-сировинна підгодівля для зміцнення імунітету тварин, а також комбікорми для підтримки ослаблених оленів. Підгодувати північного оленя - завдання не з простих: головне - не перегодувати, що також загрожує загибеллю тварин. Крім того, на відміну від інших сільськогосподарських тварин олень круглий рік харчується травою кормом, живильна цінність якого різко змінюється по сезонам. Основним видом корму оленів є ягель, а також в залежності від сезону року - чагарники, лишайники, гриби.

Масовий падіж домашніх північних оленів був зафіксований в ямальській тундрі в середині січня. На півострові на початку зими випало багато снігу, потім була відлига. В результаті утворився крижаний наст, який не дозволяє оленям при сніговому покриві до 1,2 метра добувати кормовий ягель. Такі явища, за словами Закревського, на Ямалі трапляються досить часто, але вони носять епізодичний характер, проявляються здебільшого у весняний період, і не супроводжуються повною відсутністю пасовищного корму.

Ситуація, що склалася, вважає заступник директора, небезпечна не тим, що загинуло більше 6 тис олені в стаді, в якому понад 700 тис голів, а так званим відкладеним ефектом.

"У цьому році становище погіршилося внаслідок спекотного літа, коли олені не набрали потрібної вгодованості. Багато пасовищ просто вигоріло під час тундрових пожеж", - сказав Закревський.