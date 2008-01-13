Саркозі позбавить королеву Великої Британії ніякової ситуації?

Британські чиновники вважають, що президент Франції Ніколя Саркозі прибуде із запланованим державним візитом до Великої Британії в березні цього року вже з новою дружиною Карлою, повідомляє британська газета Sunday Times з посиланням на джерела у Форін-офісі.

"Вони говорять, що тим самим королева буде позбавлена ніякової ситуації, коли їй довелося б пропонувати главі французької держави і його подрузі окремі спальні у Віндзорському замку", - іронізує газета.

Тим часом невизначений статус подруги Саркозі Карли Бруні вже викликав протокольні складнощі при підготовці його візитів до Саудівської Аравії і Індії.

Точна дата передбачуваного весілля Саркозі з його новою коханою Карлою Бруні поки невідома. Французькі ЗМІ називали найімовірнішою дату 9 лютого, проте сам президент заявив минулого тижня, що публіка взагалі може дізнатися про одруження постфактум.

Тим часом колишній прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який цими днями знаходиться у Франції, у суботу несподіваною ремаркою розсмішив учасників конференції партії, очолюваної Саркозі.

"Ваш президент - вельми енергійна людина", - сказав Блер, а після паузи додав: "В багатьох сферах".

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