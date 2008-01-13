Саркозі позбавить королеву Великої Британії ніякової ситуації?
Тоні Блер розсмішив французів
|Ніколя Саркозі і Карла Бруні. Фото Reuters
"Вони говорять, що тим самим королева буде позбавлена ніякової ситуації, коли їй довелося б пропонувати главі французької держави і його подрузі окремі спальні у Віндзорському замку", - іронізує газета.
Тим часом невизначений статус подруги Саркозі Карли Бруні вже викликав протокольні складнощі при підготовці його візитів до Саудівської Аравії і Індії.
Точна дата передбачуваного весілля Саркозі з його новою коханою Карлою Бруні поки невідома. Французькі ЗМІ називали найімовірнішою дату 9 лютого, проте сам президент заявив минулого тижня, що публіка взагалі може дізнатися про одруження постфактум.
Тим часом колишній прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який цими днями знаходиться у Франції, у суботу несподіваною ремаркою розсмішив учасників конференції партії, очолюваної Саркозі.
"Ваш президент - вельми енергійна людина", - сказав Блер, а після паузи додав: "В багатьох сферах".