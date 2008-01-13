Пожежа у Санкт-Петербурзі: загинули семеро іноземців

Внаслідок пожежі на території заводу "Електропульт" у Санкт-Петербурзі (Росія) вранці в неділю загинули семеро людей і ще четверо постраждали, передає Lenta.ru.

Як йдеться в повідомленні, пожежа спалахнула в дерев`яній прибудові до однієї зі споруд заводу. За даними заступника начальника управління МНС РФ Віктора БЄЛЬЦОВА, всі загиблі - іноземні наймані робітники. Країну, з якої вони прибули, представник МНС не уточнив. Загальна площа пожежі становила декілька десятків квадратних метрів, на її ліквідацію потрібно близько години. Причини займання в побутовому приміщенні уточнюються.