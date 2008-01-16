Якщо Грузія вступить до НАТО, Росія подбає про свою безпеку

Намір Грузії вступити до НАТО - особиста справа грузинського народу, але РФ у такому разі доведеться зробити висновки про забезпечення своєї безпеки, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у відповідь на прохання журналістів прокоментувати прагнення Тбілісі приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

"Це справа грузинського народу. Якщо таке рішення буде ухвалено, Росія робитиме висновки щодо того, як в нових умовах забезпечити власну безпеку", - сказав міністр.

"Я хочу нагадати, що грузинська сторона, коли вирішувалося питання про виведення військових баз з Грузії, зобов`язалася законодавчо, що на території Грузії не буде ніяких військових баз третіх країн... Подивимося...", - додав Лавров.

У Грузії 5 січня паралельно з достроковими президентськими виборами відбувся плебісцит, під час якого виборці відповіли на запитання, чи слід Грузії вступати до НАТО. За підсумками плебісциту 72,5% виборців підтримали вступ країни до альянсу.