Кіска і Фіцо лідирують на виборах президента в Словаччині

Після підрахунку 80% голосів виборців жоден із 14 кандидатів не набирає необхідних для перемоги 50% Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на представника національної виборчої комісії.

Лідирують в даний час нинішній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і безпартійний підприємець, мільйонер Андрій Кіска. Вони набрали 28,1% і 23,9% голосів відповідно.

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