КНДР випустила в Японське море тридцять ракет
08:41, 22 березня 2014Світ
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Тип ракет не уточнюється.
- КНДР провела тридцять ракетних пусків / REUTERS
Північнокорейські війська вранці22 березня провели пуски тридцяти ракет малої дальності. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.
Як повідомили в штабі збройних сил КНДР, ракети, запущені зі східного узбережжя, пролетіли близько шістдесяти кілометрів і впали до акваторії Японського моря. Тип ракет в повідомленні не називається.
Читайте такожКНДР стала другою після Сирії країною, що підтримала російське вторгнення в УкраїнуРаніше, 16 березня, Пхеньян здійснив запуск 25 балістичних ракет. Аналогічні пуски неодноразово проводилися і на початку березня. Низка пусків почалася на тлі щорічних військових навчань південної Кореї та США, що проходять з кінця лютого до середини квітня, й викликала критику з боку Сеула. Влада країни оголосила їх «провокаційними», а також потенційно небезпечними для літаків і морських судів. Сеул заявив, що дії КНДР посилюють напружені відносини на Корейському півострові та вимагав припинити пуски.
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- Північна та Південна Корея з 1950 року перебувають у стані війни. Хоча активні бойові дії не ведуться з 1953 року, мирний договір між країнами все ще не підписаний, і ракетні навчання, що проводяться однієї із сторін, або ракетно-ядерні випробування КНДР сприймаються як прояв агресії та регулярно викликають загострення ситуації на півострові.
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