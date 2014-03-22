КНДР випустила в Японське море тридцять ракет

Північнокорейські війська вранці22 березня провели пуски тридцяти ракет малої дальності. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Як повідомили в штабі збройних сил КНДР, ракети, запущені зі східного узбережжя, пролетіли близько шістдесяти кілометрів і впали до акваторії Японського моря. Тип ракет в повідомленні не називається.