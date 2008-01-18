«Британський бульдог» знову зчепився з «російським ведмедем» - Times
08:57, 18 січня 2008Світ
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Розбіжності виникли через Британську раду
Розбіжності між Росією і Великою Британією, що виникли через Британську раду, можна сміливо назвати відновленням боротьби «британського бульдога» з «російським ведмедем». Як пише газета The Times, зустріч «ведмедя» і «бульдога» не відбувалася з часів «холодної війни». Напередодні «бульдогом» виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд, не дивлячись на те, що за лібералізм його скоріше можна назвати «лабрадором», тільки не дорослим, а цуценям. При цьому він «гарчав», але не кусався, заявивши про непотрібність дій у відповідь відносно Москви.
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