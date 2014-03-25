Сенат США проголосує цього тижня за нові санкції проти Росії
Сенат Конгресу США проголосував за припинення дебатів щодо законопроекту про виділення Україні фінансової допомоги й введення нових санкцій проти Росії.
Голосування за схвалення самого законопроекту має відбутися пізніше цього тижня, передає Радіо Свобода.
Законопроектом передбачено надання Україні позикових гарантій США на суму близько 1 млрд доларів, а також прямої допомоги на суму у 150 млн доларів.
Крім того, документ вимагає санкцій проти громадян Росії й України, причетних до корупції, порушень прав людини чи підриву стабільності України.
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Іще один момент законопроекту – реформи, які вимагає провести в Україні Міжнародний валютний фонд.
Комітет із закордонних справ Палати представників планує вже сьогодні розглянути запропоновані доповнення до ухваленого в цій палаті законопроекту про допомогу Україні, щоб додати до нього текст про санкції, як у версії Сенату. Але в Палаті представників наразі не планують розглядати реформи, які вимагає провести МВФ, що може значно затримати узгодження спільного тексту обох палат.