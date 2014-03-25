Сенат США проголосує цього тижня за нові санкції проти Росії

Голосування за схвалення самого законопроекту має відбутися пізніше цього тижня, передає Радіо Свобода.

Законопроектом передбачено надання Україні позикових гарантій США на суму близько 1 млрд доларів, а також прямої допомоги на суму у 150 млн доларів.

Крім того, документ вимагає санкцій проти громадян Росії й України, причетних до корупції, порушень прав людини чи підриву стабільності України.

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Іще один момент законопроекту – реформи, які вимагає провести в Україні Міжнародний валютний фонд.

Комітет із закордонних справ Палати представників планує вже сьогодні розглянути запропоновані доповнення до ухваленого в цій палаті законопроекту про допомогу Україні, щоб додати до нього текст про санкції, як у версії Сенату. Але в Палаті представників наразі не планують розглядати реформи, які вимагає провести МВФ, що може значно затримати узгодження спільного тексту обох палат.