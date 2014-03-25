В ОДКБ заявляють, що не збираються воювати в Україні

Про це УНІАН повідомив прес-секретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов.

В Секретаріаті Організації договору про колективну безпеку з великим здивуванням поставилися до заяв депутата парламенту Киргизстану Турсунбая Бакир уулу про можливе використання Колективних сил оперативного реагування ОДКБ в розв`язанні внутрішньополітичної кризи в Україні.

«Україна не є членом ОДКБ, і використання на її території КСОР неможливе за діючою Угодою про Колективні сили оперативного реагування від 14 червня 2009 року. Будь-яке задіювання КСОР у регіоні колективної безпеки ОДКБ і конкретному складі угруповання приймається Радою колективної безпеки ОДКБ на основі консенсусу і з відома всіх держав-членів Організації, у тому числі й Киргизької Республіки», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що на Колективні сили оперативного реагування Організації Договору про колективну безпеку, відповідно до Угоди, покладаються такі завдання: розгортання на території будь-якої із Сторін з метою демонстрації готовності до застосування військової сили; участь у запобіганні і відбитті збройного нападу, зокрема агресії, локалізації збройних конфліктів; участь у заходах щодо боротьби з міжнародним тероризмом, незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів, зброї і боєприпасів, іншими видами транснаціональної організованої злочинності.

Також КСОР призначені для посилення військ прикриття державних кордонів та охорони державних і військових об`єктів Сторін; участі в забезпеченні оперативного розгортання об`єднаних (регіональних) угруповань військ (сил); участі у виконанні заходів щодо захисту населення від небезпек, що виникають при веденні або внаслідок військових дій, а також ліквідації надзвичайних ситуацій і наданні надзвичайної гуманітарної допомоги.

До ОДКБ входять Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація і Республіка Таджикистан.