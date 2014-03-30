У Туреччині проходять місцеві вибори
13:02, 30 березня 2014Світ
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У Туреччині в неділю проходять муніципальні вибори.
У Туреччині голосують на місцевих виборах / REUTERS
У Туреччині в неділю проходять муніципальні вибори, які розглядаються як референдум про довіру до уряду Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє BBC Україна.
В останні місяці в Туреччині не припиняються антиурядові виступи, а на адресу прем'єра і його оточення лунають звинувачення в корупції.
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Більше 50 млн осіб проголосують на виборах мерів і депутатів місцевих асамблей по всій країні.
Муніципальні вибори в Туреччині знаменують початок 15-місячного виборчого циклу, який включає ще президентські вибори цього літа, а також парламентські вибори в 2015 році.
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