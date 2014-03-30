У Туреччині проходять місцеві вибори

У Туреччині в неділю проходять муніципальні вибори, які розглядаються як референдум про довіру до уряду Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє BBC Україна.

В останні місяці в Туреччині не припиняються антиурядові виступи, а на адресу прем'єра і його оточення лунають звинувачення в корупції.

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Більше 50 млн осіб проголосують на виборах мерів і депутатів місцевих асамблей по всій країні.

Муніципальні вибори в Туреччині знаменують початок 15-місячного виборчого циклу, який включає ще президентські вибори цього літа, а також парламентські вибори в 2015 році.