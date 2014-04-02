У Чилі стався потужний землетрус, п'ять людей загинуло, втекли триста ув'язнених

Про це повідомив голова чилійського МВС, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, загинули четверо чоловіків і одна жінка. Їхня смерть настала внаслідок серцевих нападів і від травм, отриманих при обваленні частин будівель. Міністр внутрішніх справ також відзначив, що влада частково зняла попередження про цунамі для південної частини тихоокеанського узбережжя.

Як раніше повідомила Геологічна служба США, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. Епіцентр розташовувався за 86 км на північний захід від чилійського портового міста Ікіке. Тисячі громадян були евакуйовані у зв'язку із загрозою цунамі, яка збережеться ще протягом кількох годин.

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Унаслідок землетрусу сталися незначні пошкодження будівель і доріг, порушена подача електроенергії. У деяких населених пунктах відзначено випадки мародерства. Крім того, з жіночої в'язниці міста Ікіке втечу здійснили близько 300 ув'язнених.

У лютому 2010 року в Чилі стався землетрус магнітудою 8,8, за яким послідувало цунамі. Внаслідок стихійного лиха тоді загинули 524 людини.