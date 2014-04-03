Пошта Чехії не буде відправляти листи і посилки в окупований Крим
02:00, 03 квітня 2014Світ
1 0
"Пошта Чехії" відтепер відмовляється приймати листи і посилки, адресовані в аннексированный Росією Криму, повідомив представник чеської державної поштової служби.
Чехія, пошта / vystavby.cz
Він пояснив це тим, що від українського держпідприємства поштового зв'язку "Укрпошта" надійшло повідомлення про труднощі, пов'язані з доставкою поштових відправлень до Криму, пише ZN.UA з посиланням на Deutsche Welle.
Представник "Пошти Чехії" також зазначив, що рішення чеського підприємства покликане захистити інтереси клієнтів.
У 2013 році чеська пошта доставила на Україну 4700 посилок і 2,2 мільйона листів. В Чехії проживає більше 120 тисяч українців. Це найбільша іноземна громада в країні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter