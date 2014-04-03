Пошта Чехії не буде відправляти листи і посилки в окупований Крим

Він пояснив це тим, що від українського держпідприємства поштового зв'язку "Укрпошта" надійшло повідомлення про труднощі, пов'язані з доставкою поштових відправлень до Криму, пише ZN.UA з посиланням на Deutsche Welle.

Представник "Пошти Чехії" також зазначив, що рішення чеського підприємства покликане захистити інтереси клієнтів.

У 2013 році чеська пошта доставила на Україну 4700 посилок і 2,2 мільйона листів. В Чехії проживає більше 120 тисяч українців. Це найбільша іноземна громада в країні.