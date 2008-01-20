Немиря: євроінтеграція - пріоритет не тільки зовнішньої, а й внутрішньої політики

Грузія розраховує на партнерство України в організації своєї європейської і євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Тбілісі заявив державний міністр Грузії з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Георгій БАРАМІДЗЕ під час зустрічі з віце-прем`єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ.

«Україна є головним стратегічним і надійним другом Грузії, на якого ми покладаємо великі плани і надії в будівництві демократичної держави і нашої європейської і євроатлантичної інтеграції», - сказав Г.БАРАМІДЗЕ.

У свою чергу, віце-прем`єр України Г.НЕМИРЯ відзначив важливість партнерства України і Грузії в організації планів європейської і євроатлантичної інтеграції з урахуванням минулих президентських виборів у Грузії та парламентських – в Україні.

«Сформовано новий уряд, який працює місяць, і за цей місяць уряд чітко визначився з пріоритетом. Європейська і євроатлантична інтеграція мають бути не тільки пріоритетом зовнішньої, але й внутрішньої політики як платформа для економічних і політичних реформ», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, відновлення у складі українського уряду посади віце-прем`єр-міністра з питань європейської інтеграції пов`язане також з необхідністю створення централізованого механізму координації організаційних заходів щодо інтеграції.