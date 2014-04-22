США поки що не розглядають введення санкцій особисто проти Путіна

Про це заявила офіційний представник державного департаменту Джен Псакі, пише РИА Новости.

"США можуть застосувати санкції як до окремих людей, так і до компаній і секторів економіки. Але мета не санкції, а деескалація", - написала вона в ході Twitter-інтерв'ю радіо "Ехо Москви".

"Розглядається ряд осіб, ще багато осіб, проти кого можна ввести санкції, перш ніж ми будемо обговорювати президента Путіна", - сказала Псакі на відповідне питання.

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Санкції, введені владою США, за її заявою, допомагають у вирішенні ситуації в Україні.

Раніше британська газета Times, посилаючись на якісь свої джерела, повідомила про можливе введення санкцій проти Путіна у разі якщо РФ введе війська на територію України.

При цьому у статті стверджувалося про наявність у швейцарських банках рахунків на 40 мільярдів доларів, які нібито належать російському президентові.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков назвав публікацію Times абсурдною, охарактеризувавши її як "газетну качку".

США і Євросоюз ввели проти Росії ряд індивідуальних санкцій у зв'язку з її позицією щодо Криму, затвердивши списки нев'їзних осіб і заморозивши їх активи. З юридичних осіб під санкції потрапив тільки банк "Росія".

Разом з тим країни G7 пригрозили Росії санкціями проти ряду секторів економіки в разі подальшої ескалації ситуації навколо України. МЗС РФ заявив, що розмовляти з Росією мовою санкцій недоречно і контрпродуктивно.