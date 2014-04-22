Спілберг зніме фільм про епізод часів холодної війни

Американський кінорежисер Стівен Спілберг планує зняти фільм, сюжет якого пов'язаний з історією американського літака-розвідника Lockheed U-2, збитого радянською ракетою під Свердловськом, повідомляють РИА Новости.

Головним героєм стане адвокат Джеймс Донован, який вів переговори по звільненню пілота збитого літака Гарі Пауерса. За даними видання, роль адвоката виконає голлівудський актор Том Хенкс.Читайте такожОбама: "Холодної війни" немає, Росія - не Радянський Союз

Інцидент стався під Свердловськом в 1960 році. Пілот вистрибнув з парашутом, але був затриманий і пізніше засуджений до десяти років позбавлення волі за шпигунство. Американський льотчик провів у в'язниці 108 днів. В лютому 1962 року в Берліні Пауерса обміняли на радянського розвідника Рудольфа Абеля (Вільяма Фішера), згідно з досягнутою урядами СРСР і США домовленістю.

Фільм, який поки не має назви, може стати четвертою спільної кінострічкою Спілберга і Хенкса. Раніше вони працювали над фільмами "Врятувати рядового Райана", "Термінал", "Злови мене, якщо зможеш".