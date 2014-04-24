Депутат Держдуми: російських бюджетників змусять відпочивати тільки в Криму

Російських бюджетників звозитимуть на відпочинок у Крим у примусовому порядку. Про це українським журналістам розповів депутат Держдуми Російської федерації Ілля Пономарьов, повідомляє 5 канал.

Він розповів: вчора був наказ по МВС, що всій поліцейській структурі – а в Росії це 1 мільйон 100 тисяч чоловік – забороняється виїздити на відпочинок за кордон, зате всі у примусовому порядку їдуть до Криму.

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"Заради того, щоб показати всьому світу "кузькіну мать" - я вас запевняю - і гроші знайдуться, і воля знайдеться", – коментує подію Пономарьов.

Нагадаємо, це єдиний депутат Держдуми, що голосував проти приєднання Криму до Росії.