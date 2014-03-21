Держдумі РФ запропонують відібрати мандат у депутата, який не підтримав анексію Криму

Фракція ЛДПР має намір запропонувати Держдумі РФ позбавити мандата Іллю Пономарьова - єдиного депутата, який проголосував проти анексії Криму Росією.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті партії.

Зокрема, в ньому наголошується, що 7 квітня ЛДПР внесе на розгляд Держдуми подання про визнання втраченими повноважень депутата І. Пономарьова, "оскільки він виступив проти інтересів держави, пішов на поводу у нацистів, охочих розколоти країну".

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У ЛДПР впевнені, що таким депутатам не місце в російському Парламенті.

У той же час, у партії вважають за необхідне попередити решту депутатів, які утрималися при голосуванні за ратифікацію «Угоди про прийняття Республіки Крим в Російську Федерацію і утворення нових суб'єктів», про їх неповну відповідність політичному статусу.

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Член фракції «Справедливая Россия», депутат Ілля Пономарьов, коментуючи голосування в Держдумі у своєму Блозі, зазначив, що "Росія зробила велику помилку, яка може виявитися трагічною для братніх народів - російського та українського, а також для всієї ідеї слов'янської єдності, та й що там говорити - для всієї системи світових відносин".

"У 1994 році уряд Єльцина уклав з урядом України угоду - ми відмовляємося від територіальних претензій на Крим, а Україна відмовляється від ядерної зброї. Недалекоглядну угоду, але тим не менше - ми дали слово. Україна свою частину договору виконала, ми ж її, виходить, банально обдурили. І наша велика країна, яка завжди на міжнародній арені виглядала як захисник правди і справедливості, стає зараз банальним агресором", - підкреслює Пономарьов.