У Москві горить 12-поверховий житловий будинок, є жертви

На сході Москви на Зеленому проспекті горить багатоповерховий житловий будинок.

"Вогнем охоплені балкони з 6-го по 12-й поверхи 12-поверхового будинку на Зеленому проспекті", - повідомили ІТАР-ТАРС в столичному Управлінні МНС.

Полум`я перекинулося і на одну з квартир на 12-у поверсі.

"На даний момент відомо про одну людину, яка одержала поранення. Інформація про інших постраждалих з`ясовується", - сказали в московському МНС.

У боротьбі з вогнем зараз задіяно 10 пожежних розрахунків. На верхніх поверхах люди просять про допомогу, зараз проводиться екстрена евакуація мешканців.

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