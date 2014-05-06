США запроваджують штрафи проти російських банків через Крим



З 1 липня Росія та інші не американські банки, які не відкривають інформації про власників рахунків, зіштовхнуться із 30-відсотковою додатковою платою на певні інвестиції у США. Йдеться зокрема про відсотки і дивіденти з американських цінних паперів, передає Радіо Свобода.

Це є частиною американського законодавства, спрямованого проти ухиляння від сплати податків, ухваленого у 2010 році.

Влада США веде переговори з багатьма країнами напередодні крайнього терміну. Але після анексії Криму переговори з Росією були призупинені.