США запроваджують штрафи проти російських банків через Крим
04:58, 06 травня 2014Світ
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Влада США планує запровадити величезні штрафи проти російських банків, які працюють в Америці.
США запроваджують штрафи проти російських банків через Крим / zr.ru
З 1 липня Росія та інші не американські банки, які не відкривають інформації про власників рахунків, зіштовхнуться із 30-відсотковою додатковою платою на певні інвестиції у США. Йдеться зокрема про відсотки і дивіденти з американських цінних паперів, передає Радіо Свобода.
Це є частиною американського законодавства, спрямованого проти ухиляння від сплати податків, ухваленого у 2010 році.
Влада США веде переговори з багатьма країнами напередодні крайнього терміну. Але після анексії Криму переговори з Росією були призупинені.
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