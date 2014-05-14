У Туреччині сталася аварія на шахті, загинуло понад 150 гірників

Уточнена кількість жертв трагедії на даний момент становить 151 загиблий і 76 постраждалих, але ці цифри можуть зрости, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

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За попередніми даними, причиною обвалення стало коротке замикання, що призвело до пожежі та вибуху. У момент вибуху в шахті перебувало близько 780 гірників, 280 з них вдалося вибратися на поверхню самостійно. На місці події ведуться рятувальні роботи.