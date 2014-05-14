Помер творець образу "Чужого"

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на SRF.

Світова слава прийшла до Гігера в 1977 році після публікації його малюнків до книги «Некрономікон», придуманою класиком містичного хоррору Говардом Лавкрафтом. Ілюстрації трапилися режисеру Рідлі Скотту, і він запросив Гігер працювати художником у своєму фільмі «Чужий».

Читайте такожВеличезний портрет Гагаріна увійшов у національний реєстр рекордів України (фото)За цю картину Гігер в 1980 році отримав «Оскара» в номінації «Найкращі візуальні ефекти». Інші відомі роботи Гігер в кіно - «Дюна», «Полтергейст-2» і пріквел «Чужого», «Прометей», що вийшов в 2012 році.

Творчість художника, яку часто характеризують як «фантастичний реалізм», сильно вплинула на розвиток дизайну комп'ютерних ігор.

У 1998 році Гігер оселився в замку в швейцарському містечку Грюйер. Там же розташувався його відкритий для відвідувачів музей і сховище робіт.