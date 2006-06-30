Туркменбаши у вересні готовий перекрити Росії газову трубу

За відсутності контракту на постачання газу до Росії Туркменістан у вересні готовий перекрити газову трубу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Державну службу новин Туркменістану.

"До початку вересня буде в повному обсязі виконано раніше укладений контракт на постачання в першій половині 2006 року Газпрому 30 мільярдів кубометрів туркменського природного газу. Потім, через відсутність контракту на другу половину поточного року і на 2007 рік, постачання газу до Росії буде припинено", - наголошується в повідомленні.

За даними туркменського агентства, під час тригодинних переговорів, що відбулися в Ашхабаді між президентом Туркменістану Сапармуратом НІЯЗОВИМ і головою правління «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, обговорювалися "питання співпраці в газовій сфері і конкретно - умови постачання газу на друге півріччя поточного року обсягом 25 мільярдів кубометрів і на 2007 рік обсягом 70 мільярдів кубометрів".

"Туркменська сторона заявила про готовність підписати контракт про постачання туркменського природного газу на другу половину 2006 року обсягом 25 мільярдів кубометрів за ціною 100 дол. за тисячу кубометрів палива і на 2007 рік - обсягом 50 мільярдів кубометрів також по 100 дол. за тисячу кубометрів", - зазначає інформагентство.

У Туркменістані вважають, що ці умови "повністю відповідають Угоді між Туркменістаном і Росією в газовій галузі терміном на 25 років, підписаній в 2003 році".

Вартість тисячі кубометрів туркменського природного газу в 2006 році для «Газпрому» становила 65 дол.

Як повідомив сьогодні «Газпром», Туркменістан підтвердив, що виконає контрактні зобов`язання з постачання «Газпрому» 30 мільярдів кубометрів газу по 65 дол. за тисячу кубометрів і запропонував придбати додаткові обсяги за ціною 100 дол. за тисячу кубометрів.

"Сторони підтвердили, що в повному обсязі виконають свої зобов`язання за укладеними раніше контрактами на постачання туркменського природного газу", - йдеться в прес-релізі за підсумками робочої зустрічі О.МІЛЛЕРА та С.НІЯЗОВА.

У повідомленні також зазначається, що на зустрічі обговорювалися умови постачання газу в 2007 році в рамках довгострокового контракту, а також можливість купівлі додаткових обсягів у 2006 році.

Сторони не досягли домовленості щодо нової пропозиції Туркменістану про збільшення ціни до 100 дол. за тисячу кубометрів, у зв`язку з чим переговори з цього питання були перервані, відзначає «Газпром».