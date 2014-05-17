Російського посадовця покарали за заяви про блокування Twitter і Facebook

14:28, 17 травня 2014
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Заступник голови Роскомнагляду Максиму Ксензову оголошено догану після того, як він заявив про можливе блокування мережі мікроблогів Twitter і соціальної мережі Facebook на всій території Росії.

В России часто блокируют сайты / Reuters

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінкомзв‘язку РФ за підсумками службової перевірки.

«На підставі висновку комісії з проведення службової перевірки стосовно заступника керівника Федеральної служби з нагляду у сфері зв`язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Максима Ксензова міністром ухвалено рішення про застосування дисциплінарного стягнення», - зазначили у прес-службі міністерства. 

У відповідному наказі зазначається, що Ксензову за неналежне виконання посадових обов`язків оголошено догану.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня Ксензов заявив, , що в Росії можуть заблокувати доступ до мікроблогу Twitter і соціальної мережі Facebook.

«Ми завтра ж можемо за декілька хвилин заблокувати Twitter або Facebook у Росії. Ми не бачимо в цьому великих ризиків. Якщо в якийсь момент ми оцінимо, що наслідки від «виключення» соціальних мереж будуть менш суттєвими порівняно з тією шкодою, якої завдає російському суспільству неконструктивна позиція керівництва міжнародних компаній, то ми зробимо те, що зобов`язані зробити згідно із законом», - сказав Ксензов.

16 травня глава уряду РФ Дмитро Медведєв порадив чиновникам «іноді включати мізки», перш ніж заявляти про закриття соціальних мереж.

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