На Каннському фестивалі переміг турецький фільм

Він отримав "Золоту пальмову гілку" з рук Уми Турман і Квентіна Тарантіно, повідомляє ТСН з посиланням на офіційний сайт Каннського фестивалю.

"Це величезний сюрприз для мене, я не очікував такого рішення. Не знаю, що сказати. В цьому році ми святкуємо 100-річчя турецького кінематографа, і це воістину щасливий збіг. Я присвячую "Золоту пальмову гілку" турецькій молоді і тим, що пішов з життя в цьому році. Велике спасибі", - сказав Нурі Більге Джейлан після того, як статуетка опинилася у нього в руках.

Читайте такожУкраїнський фільм отримав Гран-прі паралельної конкурсної програми КаннСписок лауреатів 67-го Каннського кінофестивалю:

"Золота пальмова гілка" - "Зимова сплячка" Нурі Більге Джейлана

"Гран-прі" - "Чудеса" Аліче Рорвахер

Премія за найкращу режисуру - Беннетт Міллер ("Мисливець на лисиць")

Найкраща актриса - Джуліанна Мур ("Зоряна карта")

Найкращий актор - Тімоті Сполл ("Містер Тернер")

Премія за найкращий сценарій - Андрій Звягінцев та Олег Нігін ("Левіафан") Приз журі - "Матуся" Ксав'є Долана та "Прощавай, мова" Жана-Люка Годара

"Золота пальмова гілка" короткометражного фільму - "Леіді", режисер Симон Меса Сото

"Золота камера" за найкращий дебют - Party Girl, режисер Марі Амашукелі, Клер Берже і Самуель Тейс.