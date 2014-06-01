Росія назло США сьогодні може відключити 11 станцій GPS

У Росії в неділю, 1 червня, можуть призупинити дію 11 наземних станцій глобальної супутникової системи позиціонування (GPS) США, передає ИТАР-ТАСС.

Як заявляв раніше віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, із 1 червня в Росії буде припинена робота 11 станцій GPS, розташованих у Калузькій і Свердловській областях, Красноярському краї, Якутії, Іркутську, Магадані, Південному Сахаліні, Петропавловську-Камчатському.

За його словами, це стане кроком у відповідь на відсутність прогресу в переговорах з американською стороною щодо розміщення станцій ГЛОНАСС у США.

Читайте такожУкраїнська ракета "Зеніт" вивела на орбіту супутник зв'язку EutelsatРогозін повідомив, що для продовження переговорів сформовано робочу групу з представників Роскосмосу, РАН і МЗС. Однак, якщо через три місяці вони не закінчаться прийнятним для обох сторін рішенням, із 1 вересня робота станцій GPS буде припинена остаточно, заявив він.