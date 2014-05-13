Росія погрожує припинити роботу станцій GPS на своїй території

«З 1 червня ми припиняємо роботу станцій GPS», - сказав Рогозін.

Росія зараз продовжує створення власної системи геопозиціонування ГЛОНАСС. Між тим, за словами Рогозіна, США відмовилися розміщувати на своїй території станцію корекції сигналу ГЛОНАСС, повідомляють РИА Новости.

Якщо Америка не буде дотримуватися домовленостей з питання розміщення навігаційних станцій ГЛОНАСС, то з 1 вересня робота станцій GPS в Росії може бути повністю припинена, пригрозив віце-прем'єр.

«З 1 вересня робота цих станцій (GPS) буде припинена повністю», - заявив Рогозін.

На його думку, США в світлі останніх подій проявили себе як «ненадійний партнер, за поведінкою якого необхідно слідкувати».

Заступник голови Роскосмосу Анатолій Шилов раніше заявляв, що точність системи ГЛОНАСС на території Росії може стати менше одного метра вже в 2014 році, коли почне працювати в повному обсязі система корекції навігаційного сигналу «Промінь».

Таким чином, точність позиціонування ГЛОНАСС і американської GPS стануть приблизно порівнянні.

Довідка: Глобальна навігаційна супутникова система (ГЛОНАСС) є радянсько-російським аналогом американської Системи глобального позиціонування (GPS).

Розгортання ГЛОНАСС почалося в жовтні 1982 року. Перший супутник ГЛОНАСС був виведений Радянським Союзом на орбіту 12 жовтня 1982 року. 24 вересня 1993 року система була офіційно прийнята в експлуатацію.

Під час розгортання орбітальної супутникового угруповання ГЛОНАСС Росія неодноразово стикалася з труднощами і проблемами в реалізації проекту. Надійність і точність ГЛОНАСС на даний момент набагато нижче американського аналога GPS.