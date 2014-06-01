Опозиція невизнаної Абхазії вітає дострокові "президентські" вибори, але не розходиться
У столиці самопроголошеної республіки Абхазія Сухумі сотні прихильників опозиції залишаються на площі перед будівлею президентської адміністрації.
Раніше в суботу демонстранти привітали рішення парламенту Абхазії призначити дострокові вибори президента на 24 серпня і доручити виконувати обов’язки голови республіки спікеру Народних зборів Валерію Бганбі, повідомляє Радіо Свобода.
Президент Олександр Анкваб залишається на російській військовій базі в Гудауті, куди він втік невдовзі після штурму прихильниками опозиції його адміністрації в Сухумі 27 травня.
Читайте такожПарламент Абхазії призначив дострокові вибори президента на 24 серпня Раніше цього тижні абхазька опозиція захопила парламент і створила Тимчасову народну раду – для підтримки громадського порядку.
Абхазька опозиція вимагала відставки керівництва республіки, звинувачуючи його в корупції та саботажі реформ.