У США на очах у глядачів авіашоу розбився літак

Літак зірвався в штопор під час виконання фігури вищого пілотажу і впав у лісову місцевість на відстані 300 метрів від злітно-посадкової смуги. В результаті падіння літака загинув 47-річний пілот, передає ТСН.

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Один з очевидців каже: глядачам здавалося, що пілот робив у повітрі знак питання з димових слідів, але звук був такий, наче зламався двигун. Всі інші заходи авіашоу були скасовані, також на деякий час закрили місцевий аеропорт.

Розслідування інциденту проходить під керівництвом Федерального управління цивільної авіації та Національної ради безпеки транспорту.